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TOGG'a ÖTV ayarı

Elektrikli otoda indirimli ÖTV’ye tabi matrah artırıldı. Düşük ÖTV’ye tabi matrah 700 bin liradan 1.25 milyona çıktı. Sektör uzmanları güncellemenin bu ay piyasaya çıkacak olan Togg için yapıldığını ifade ediyor. 

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 14:13
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TOGG'a ÖTV ayarı

TOGG'a ÖTV ayarı
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Elektrikli otoda indirimli ÖTV’ye tabi matrah artırıldı. Elektrik motorlu otomobillerin tabi oldukları ÖTV oranına ilişkin matrah yeniden belirlendi. Bu kapsamda motor gücü 160 kW’nın altında olup yüzde 10 ÖTV’ye tabi olan elektrik motorlu araçlar için 700 bin lira olan matrah 1 milyon 250 bin liraya yükseltildi.

Ekonomi gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre motor gücü 160 kW üstü olan araçlarda yüzde 50 ÖTV’ye tabi araçlarda ise 750 bin lira olan matrah 1 milyon 350 bin liraya çıkarıldı. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli II sayılı listede değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÖTV güncellemesini değerlendiren EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, "Bu vergi düzenlemesi Togg için yapılıyor. Togg çıkacağı tarihte bunun yeniden güncelleneceğini söylemiştik. Togg bugün yarın piyasaya çıkacak. Motor gücü 160 KW'yı geçmeyenler için yüzde 78, geçenler için de yüzde 80'lik bir artış var. Burada burada ilk kısımdaki 1 milyon 250 bin TL matrahı Togg'u ilgilendiriyor.

Togg'un matrahının 1 milyon 250 bin TL'yi aşmayacağını öngörüyoruz. Togg'un vergisiz fiyatının maksimum 1 milyon  250 bin diye düşündüğümüzde bu da aracın fiyatının yüzde 10 ÖTV, yüzde 18 KDV ile 1 milyon 622 bin TL'yi geçmeyeceğini öngörüyoruz. Ortalama fiyat 1 milyon 500 bin TL bandında olacaktır diye tahmin ediyoruz. ki bu ilk baştaki tahminimizde bu yöndeydi" dedi. 

Çin'den ithalata ek vergi

Düzenleme kapsamında Çin menşeli ithal araçlara ek gümrük vergisi geldi. Bu konuya yönelik ise Erol Şahin, şu açıklamayı yaptı: "Anladığımız kadarıyla hükümet ÖTV güncellemesinin Togg'a avantaj sağlamak konusunda yeterli olmayacağını düşünmüş ki, Togg ile rekabet edebilecek Çin menşeli araçlara da mevcut bulunan ilave gümrük vergisini de yüzde 40'a çıkarmış. İlave gümrük vergisi yüzde 10’du. Çin menşeli olanlar için ilave gümrük vergisi yüzde 40’a çıktı.

 Yani Çin menşeli araçlar yüzde 10+40 olmak üzere toplamda yüzde 50 ilave gümrük vergisi ödeyecek.  Bu sadece Çinli markalar değil. Tesla, BMW gibi markaların Çin'de üretilen modelleri için de geçerli. Çin menşeli araçlara yüzde 10  gümrük vergisinin yanı sıra yüzde 40 ilave gümrük vergisi yani toplamda yüzde 50 ilave gümrük vergisi olacak. Bu durumda Çin menşeli modellerin rekabet gücü büyük oranda azalacak. Bu durum tüketicinin elektrikli araçlara ulaşma şansını azaltacak."

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