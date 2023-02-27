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Devlet Bahçeli BJK plakalı arabalarını satacak mı? Herkes bunu merak ediyor

Dünkü Beşiktaş-Antalyaspor maçında ‘hükümet istifa’ tezahüratları sonrası Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından açıklamalar yapmış sonrasında da Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti. Koyu Beşiktaşlı olduğu billinen Bahçeli’nin BJK plakalı klasik araçlarını ise ne yapacağı merak konusu oldu.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 14:23
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Bahçeli BJK plakalı arabalarını satacak mı?

Devlet Bahçeli BJK plakalı arabalarını satacak mı? Herkes bunu merak ediyor
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün oynanan Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi taraftarların 'Hükümet istifa' sloganlarına tepki gösterip Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını açıklamıştı.

Klasik otomobil tutkusuyla bilinen Bahçeli’nin birçok arabasının plakası ise tuttuğu takım olan Beşiktaş’ın kısaltması BJK şeklindeydi. Bu istifadan sonra Bahçeli’nin BJK plakalı araçlarını ne yapacağı ise merak konusu oldu.

NE OLMUŞTU

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle 44 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Özdemir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Afet sonrası futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur. Bugün oynanan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş'a ve Beşiktaş'ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız, Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır."

Klasik otomobil tutkusuyla bilinen Bahçeli’nin birçok arabasının plakası ise tuttuğu takım olan Beşiktaş’ın kısaltması BJK şeklindeydi. Bu istifadan sonra Bahçeli’nin BJK plakalı araçlarını ne yapacağı ise merak konusu oldu.

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