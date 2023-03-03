Volkswagen ID.3 Gen II tanıtımı gerçekleşti. İşte otomobilin teknik özellikleri

Volkswagen ikinci nesil ID.3'ü (ID.3 Gen II) tanıttı. Yeni kompakt otomobil, geliştirilmiş aerodinamik ve daha kaliteli bir iç mekan ile "daha keskin" bir tasarım sunuyor. Şirket, sürücülerden uzun bir şikayet listesi toplamıştı ve bunların ışığında yazılımı da dahil olmak üzere teknolojiyi yükselteceğini belirtti

CHİP.net'te yer alan habere göre; İkinci nesil ID.3, daha basit bir düzen, daha iyi performans ve internet üzerinden güncellenebilen en son yazılımı içeriyor olarak açıklandı. 12 inç bilgi-eğlence ekranı artık standart. Ayrıca, sürüşe yardımcı olmak için "sürü" verilerini kullanan bir Seyahat Asistanı özelliği de bulunuyor.

Kitle kaynaklı bu bilgiler, bilinen tek bir şerit işareti olsa bile sizi bir arka yolda şeridinizde tutabiliyor. Otomatik şarj başlatma (uyumlu istasyonlarda) ve yol boyunca istasyonların kullanılabilirliğini ve kapasitesini hesaba katan bir rota planlayıcısı sayesinde otomobili şarj etmek kolaylaşıyor. Aracınız sizi yavaş şarj cihazlarının bulunduğu yoğun bir istasyona yönlendirmiyor.

Performansta büyük değişiklikler yok. Yeni ID.3, daha önce olduğu gibi aynı 201HP motor sistemini ve batarya seçeneklerini kullanıyor. Bu da temel 58kWh batarya ile 424 kilometre, 77kWh batarya paketi ile 542,4 kilometre menzil anlamına geliyor. Ancak bunlar, bu boyutta bir elektrikli araç için hala çok sağlıklı rakamlar.