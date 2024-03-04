Ünlü ekonomistten yatırımcıları sevindirecek haber. Altın ve dolar zirve yapacak

Ünlü ekonomist Mert Başaran, dolar ve altının gidişatı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altın ve doların henüz çok ucuz olduğunu dile getireren Başaran, Altın ve dolar yatırımcılarını sevindirecek haberi verdi.

“UZUN VADEDE DOLARIN ENFLASYONUN ALTINDA KALMASI SAKINCALI”

Dolar ve altın yatırımcılarının çok daha fazla kazanacaklarını dile getiren Başaran, doların artması durumunda altının daha da fazla artacağını söyledi.

Başaran, “Asgari ücretin yüzde 50 arttığı yerde ve enflasyonun yüzde 70 olduğu yerde, doların şu an 45 seviyesinde bile kapatması yıl sonunda bakıldığında önemli değil. 44.90 bile çok yüksek gibi gelse de aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü dolar, enflasyonun altında kalıyor ve uzun vadede doların enflasyonun altında kalması sakıncalıdır” İfadelerini kullanarak doların yıl sonunda doların yıl sonunda ulaşacağı rakamların bile düşük olduğunu, enflasyonun altında kalan doların bir süre sonra tehlikeli olabileceğini belirtti.

“ALTIN ÇOK İYİ DURUMDA”

Altın hakkında önemli açıklamalarda bulunan Başaran, altının sıkışmış bir durumda olduğunu belirterek altının çok daha fazla artacağını söyledi.

Başaran, “Altın da dolar gibi değil, altın çok iyi durumda, inanılmaz iyi durumda. Altın sıkışmış durumda, ons bazında ve gram bazında artacak. Dolayısıyla, şu anda biraz altına geçmek ve köşede beklemek mantıklı olabilir. Şu an borsa endeksine uygun çok fazla fon almak gerekmiyor, altın ağırlıklı fonlar tercih edilmeli. Altın güzel gözüküyor” dedi.