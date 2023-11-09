PFDK Fenerbahçe'nin cezalarını açıkladı

TFF PFDK, Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçında yaşananlar sebebiyle verilen cezaları açıkladı. Disiplin Kurulu, Sarı Lacivertliler'e para cezası verdi.

PFDK Fenerbahçe'nin cezalarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle verilen cezaları açıkladı.

İşte PFDK'den yapılan açıklama:

-FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 04.11.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

-Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜNÜ D, E, M, KUZEY TRİBÜNÜ M, L, MARATON ALT I bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

-Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi EMİR HULUSİ YOLAÇ'ın, yayıncı kuruluş muhabirine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
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Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın, yayıncı kuruluş muhabirine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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