Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'lık oldu

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklandı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'lık oldu

TFF, Fenerbahçe'nin "saha olayları", "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" ve "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Trabzonspor ise “talimatlara aykırı hareket" sebebiyle kurula sevk edildi.

Profesyonel Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şu şekilde:

"1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 10.11.2023 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- EMS YAPI SİVASSPOR Kulübü’nün 11.11.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü’nün 12.11.2023 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü SERKAN DAMLA’nın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 13.11.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 12.11.2023 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/6 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü antrenörü SERCAN TERZİOĞLU’nun aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 13.11.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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