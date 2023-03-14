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Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'da

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 21:24
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PFDK sevkleri açıklandı

Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'da
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TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'un Süper Lig'in 25. haftasında oynanan maçlardaki çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle disipline gönderildiği belirtildi.

Ligin 25. haftasında yapılan müsabakalarda kırmızı kart gören Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda ile Medipol Başakşehirli oyuncu Adnan Januzaj'ın kural dışı hareketleri nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Spor Toto 1. Lig'den Bodrumspor, Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK ve Eyüpspor'un çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği ifade edildi.

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün de sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

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