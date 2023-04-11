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PFDK Emre Belözoğlu'na acımadı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, disipline sevk edilen isimlere verdiği cezayı açıkladı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 15:05
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PFDK yine ceza yağdırdı: Emre'ye şok

PFDK Emre Belözoğlu'na acımadı
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İşte PFDK'nın açıklaması;
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 11.04.2023 tarih ve 53 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1- GALATASARAY A.Ş.'nin, 05.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, Kulüp sosyal medya hesabından müsabaka sonrası yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle FDT'nin 36/1-d maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,
GALATASARAY A.Ş. başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, müsabaka sonrası Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d ve 36/1-b maddeleri uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda yer alan Hakem Ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
BELÖZOĞLU'NA CEZA ŞOKU
2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU'nun, 05.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, Kulüp resmi internet sitesinden 05.04.2023 tarihinde yapılan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,
BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin, Kulüp resmi internet sitesinden 05.04.2023 tarihinde yapılan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d ve 36/1-b maddeleri uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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