PFDK Emre Belözoğlu'na acımadı

İşte PFDK'nın açıklaması;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 11.04.2023 tarih ve 53 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş.'nin, 05.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, Kulüp sosyal medya hesabından müsabaka sonrası yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle FDT'nin 36/1-d maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

GALATASARAY A.Ş. başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, müsabaka sonrası Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d ve 36/1-b maddeleri uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda yer alan Hakem Ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BELÖZOĞLU'NA CEZA ŞOKU

2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU'nun, 05.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, Kulüp resmi internet sitesinden 05.04.2023 tarihinde yapılan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin, Kulüp resmi internet sitesinden 05.04.2023 tarihinde yapılan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d ve 36/1-b maddeleri uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,