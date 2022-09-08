﻿PFDK Josef De Souza ve Ankaragücü kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun aldığı kararları açıkladı.

Yapılan açıklamada; "BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu JOSEF DE SOUZA DIAS hakkında, 04.09.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sevk yapılmış ise de, kırmızı kart görmüş olması nedeniyle FDT'nin 94/4. hükmü bağlamındaki otomatik cezası dışında ayrıca CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

MKE Ankaragücü'ne ise 1 maç seyircisiz oynama ve 300 bin TL para cezası verildi.