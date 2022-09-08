Ahmet Nur Çebi Josef'i bulamadı. ''Josef nerede Josef?''

Geçtiğimiz günlerde TFF'ye yapılan saldırı sonrası Kulüpler Birliği ve kulüplerin teknik direktörleri ve bazı oyuncuları TFF'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Josef arasında yaşanan olay gündem oldu.

AHMET NUR ÇEBİ JOSEF'İ BULAMADI

Ahmet Nur Çebi konuşma yaptığı sırada gözleri Josef De Souza'yı aradı. Etrafına bakınan Ahmet Nur Çebi ''Josef nerede Josef?'' diyerek tecrübeli futbolcuyu aradı.

JOSEF ELİYLE ÇEBİ'YE İŞARET YAPTI

Josef De Souza Ahmet Nur Çebi'yle el işareti yaparak yerini gösterdi.

Ahmet Nur Çebi ''Adam esmer olunca gözükmüyor'' diyerek esprili bir ifadede bulundu.