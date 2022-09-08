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  • Ahmet Nur Çebi Josef'i bulamadı. ''Josef nerede Josef?''

Ahmet Nur Çebi Josef'i bulamadı. ''Josef nerede Josef?''

TFF'ye yapılan geçmiş olsun ziyaretinde Ahmet Nur Çebi ile Josef De Souza arasında yaşanan diyalog gündem oldu.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 10:17
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 10:32
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi TFF'ye geçmiş olsun ziyaretinde Josef De Souza'yı bulamadı

Ahmet Nur Çebi Josef'i bulamadı. ''Josef nerede Josef?''
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Geçtiğimiz günlerde TFF'ye yapılan saldırı sonrası Kulüpler Birliği ve kulüplerin teknik direktörleri ve bazı oyuncuları TFF'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Josef arasında yaşanan olay gündem oldu.

AHMET NUR ÇEBİ JOSEF'İ BULAMADI
Ahmet Nur Çebi konuşma yaptığı sırada gözleri Josef De Souza'yı aradı. Etrafına bakınan Ahmet Nur Çebi ''Josef nerede Josef?'' diyerek tecrübeli futbolcuyu aradı.

JOSEF ELİYLE ÇEBİ'YE İŞARET YAPTI
Josef De Souza Ahmet Nur Çebi'yle el işareti yaparak yerini gösterdi.

Ahmet Nur Çebi ''Adam esmer olunca gözükmüyor'' diyerek esprili bir ifadede bulundu.

 

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haydaa
8.09.2022 11:01
kendisi pek bir ak zaten..  
 
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