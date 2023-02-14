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76ers Dedmon'ı kadrosuna katıyor

NBA'de draft sezonu sürüyor. 76ers, Dewayne Dedmon ile anlaştı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 14:34
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Philadelphia Dewayne Dedmon'u istiyor

76ers Dedmon'ı kadrosuna katıyor
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Philadelphia 76ers'ın, serbest oyuncu Dewayne Dedmon ile sezonun geri kalanı için sözleşme imzalamayı planladığı açıklandı.

İKİNCİ TUR SEÇİM HAKKI ALMIŞTI
Yakın zamanda San Antonio Spurs tarafından serbest bırakılan Dedmon, Miami Heat'ten takas edilmiş ve ekip ise 4.7 milyon dolarlık maaşı karşılığında bir ikinci tur seçim hakkı almıştı.

Bu sezon Heat ile 30 maçta Dedmon, maç başına 11.7 dakikada 5.7 sayı ve 3.6 ribaund ortalamaları tutturmuştu. Sixers, önceki Perşembe günkü son takas tarihi öncesi pivot rotasyonunda Joel Embiid'e yedek olacak bir oyuncu arayışındaydı.

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