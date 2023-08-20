Pilot çıldırdı.Otopark bariyerine baltayla saldırdı

Amerika Birleşik Devletleri'nde United Airlines'ta kaptan pilotu Denver Havalimanı'nda otopak bariyerine baltayla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; United Airlines'ta kaptan pilot olarak görev yapan Kenneth Henderson adındaki pilot, havalimanı otoparkının çıkışındaki bariyeri baltayla parçaladı.



Gözaltına alınan pilot ifadesinde; 'Çok sıra oluyordu. Sürücülere yardımcı olmak istedim' dedi.



United Airlines yaptığı açıklamada pilotun görevden çekildiğini ve iç soruşturma başlatıldığını açıkladı.