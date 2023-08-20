Pilot çıldırdı.Otopark bariyerine baltayla saldırdı

ABD'deki Denver Havalimanı'nda bir pilot otopark bariyerine baltayla saldırdı.

Pilot çıldırdı.Otopark bariyerine baltayla saldırdı

Amerika Birleşik Devletleri'nde United Airlines'ta kaptan pilotu Denver Havalimanı'nda otopak bariyerine baltayla saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; United Airlines'ta kaptan pilot olarak görev yapan Kenneth Henderson adındaki pilot, havalimanı otoparkının çıkışındaki bariyeri baltayla parçaladı.

Gözaltına alınan pilot ifadesinde; 'Çok sıra oluyordu. Sürücülere yardımcı olmak istedim' dedi.

United Airlines yaptığı açıklamada pilotun görevden çekildiğini ve iç soruşturma başlatıldığını açıkladı.

pilot-cildirdi666.jpg

pilot-cildirdi666-001.jpg

pilot6543.jpg

pilot445556.jpg

pilot4455667.jpg

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Sınırdan ‘kuş uçmuyor’ iddiasına sınır köylüleri cevap verdi: Hudut kevgir gibi Güncel
Sınırdan ‘kuş uçmuyor’ iddiasına sınır köylüleri cevap verdi: Hudut kevgir gibi
İznik Gölü Turkuaz'a büründü. Görüntüyü göre korkudan yanaşamadı Güncel
İznik Gölü Turkuaz'a büründü. Görüntüyü göre korkudan yanaşamadı
Bursa'da zincirleme kaza araç kamerasına yansıdı Güncel
Bursa'da zincirleme kaza araç kamerasına yansıdı
Tren seferlerinde değişiklik Güncel
Tren seferlerinde değişiklik
Tuğba Ekinci Demet Akalın'ı bekaret haberiyle vurdu Magazin
Tuğba Ekinci Demet Akalın'ı bekaret haberiyle vurdu
Çocuğu ateşlenen baba bir araba dolusu yakınını doktoru dövmeleri için çağırdı. Kemer ve sopayla saldırdılar Güncel
Çocuğu ateşlenen baba bir araba dolusu yakınını doktoru dövmeleri için çağırdı. Kemer ve sopayla saldırdılar