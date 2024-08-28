Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan denizdeki sohbetleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti

Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, Alaçatı'da bir arkadaşlarıyla denizde sohbet ederken kameralara yansıdı.

Sohbetin uzaması üzerine Atacan önce denize girdi.

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Yaklaşık 10 dakika daha konuşmaya devam eden Altuğ ise daha sonra denize atladı.

Çift, Çeşme'de görüntülendi.

Denizde koyu bir sohbet içinde olan Atacan, aldığı kilolarla dikkat çekti.

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenmişti ve 2009 yılında Su adını verdikleri kızlarının doğumuyla ilk kez ebeveyn olmanın keyfini yaşamışlardı.

Yaz tatilini Çeşme'de geçiren ünlü çift, bir arkadaşlarıyla birlikte denizde keyifli bir zaman geçirdi.

Alaçatı'daki bir plajda objektiflere yansıyan ikili, sohbetlerinin keyfini çıkarırken oldukça mutlu görünüyordu.

Atacan'ın aldığı kilolar, deniz şortunun belinden düşmek üzere olmasına neden oldu.

Sohbetin ortasında Atacan önce denize girdi, ardından Altuğ da onu takip etti.

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