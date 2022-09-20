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Basketbolda Pınar Cup 2022 heyecanı Karşıyaka'da başlıyor

Basketbol Süper Ligi ekipleri Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Ukrayna temsilcisi Prometey'in katılımıyla düzenlenecek Pınar Cup 2022, 22-24 Eylül'de Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 16:02
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Pınar Cup 2022, 3 takımın katılımıyla oynanacak

Basketbolda Pınar Cup 2022 heyecanı Karşıyaka'da başlıyor
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Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, yeniledikleri kadrolarının Pınar Cup ile yeni bir mücadeleye başlayacağını söyledi.


Her sene olduğu gibi Pınar Cup 2022'yi önemsediklerini belirten Büyükkarcı, şunları kaydetti:
"Taraftarın desteğini hak eden, taraftar desteğini her zaman arkasında hisseden, pes etmeyen bir takım olmayı hedefliyoruz. Yeni kurduğumuz kadro ile yeni sezon öncesi taraftarlarımızın karşısında oynayacağımız Pınar Cup maçları, bizler için son derece heyecan verici olacak. Bu takımla hem ulusal hem de uluslararası arenada başarılı bir sezon geçireceğimize inancımız tam."
Turnuvada 22 Eylül Perşembe günü saat 20.30'da Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko, bir sonraki gün ise saat 20.00'de Fenerbahçe Beko-Prometey maçları oynanacak. Organizasyon, 24 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da yapılacak Pınar Karşıyaka-Prometey karşılaşmasıyla tamamlanacak.
Basketbolseverler, Karşıyaka Spor Kulübünün Youtube kanalı üzerinden maçları canlı izleyebilecek.

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