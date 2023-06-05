Pınar Deniz estetik iddialarına videolu yanıt verdi

Pınar Deniz, son paylaşımları sonrası kendisine dudaklarına dolgu yaptırdığı şeklinde yorum yağınca videolu bir yanıt verdi. Deniz, son paylaşımıyla dudaklarını yaptırmadığını söyledi.

Pınar Deniz estetik iddialarına videolu yanıt verdi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, katıldığı davette vücudunu saran leopar desenli elbisesi ile fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabında paylaşınca gündem oldu. Farklı bir imajla kamera karşısına geçen Pınar Deniz'in yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı.

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Kimi, oyuncunun estetik yaptırdığını iddia ederken, kimi de değişimini makyaja yordu. Deniz, dudaklarını yaptırdığı iddialarından sonra hemen bir paylaşımla yanıt verdi.

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"NEEE, DUDAKLARIMI MI YAPTIRMIŞIM?"

Oyuncu, "Neee! Dudaklarımı mı yaptırmışım?" diyerek esprili bir video paylaştı.

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Videoda, 29 yaşındaki oyuncunun dudaklarının doğal hali dikkat çekti. Deniz, böylece dudaklarında dolgu olmadığını açıklamış oldu.


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