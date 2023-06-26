Pınar Deniz bu defa sevgilisi tarafından görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatil yapan Pınar Deniz, şimdi de rotalarını Yunanistan'a çevirdi. Sevgilisinin objektifine poz veren güzel oyuncu, binlerce beğeni ve yorum alan yeni karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.