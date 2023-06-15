Pınar Deniz sevgilisine ayak masajı yaptırdı

Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, şu sıralar sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatil yapıyor. İkili kameralara çok fena yakalandı. Pınar Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım'a ayak masajı yaptırdı.

Pınar Deniz sevgilisine ayak masajı yaptırdı

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım aşklarını bir konsere el ele gelerek duyurmuşlardı. Hem Yargı dizisiyle hem de dijital platformda yayınlanan Aktris dizisiyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu başarılı bir sezonun ardından sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatile çıktı.

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Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'in tatil fotoğrafları birbirinden romantikti. Bir ara Kaan Yıldırım, sevgilisine ayak masajı yaptı.

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Bodrum'a giden ikili güneşin tadını çıkardı.

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Sevgililer önce güneşlendi, sonra denize girdi. Sık sık da öpüşüp koklaşan ikili birbirini sarıp sarmaladı.

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Ama en ilgi çeken an; Kaan Yıldırım’ın Pınar Deniz’in ayaklarına masaj yapması oldu.

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