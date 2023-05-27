Pınar Deniz karın kaslarıyla olay oldu

Disney+’ın hikayesi ve kadrosuyla heyecanla beklenen yeni orijinal yapımı ‘Aktris’in özel gösterimi dün gece gerçekleşti. 31 Mayıs’ta 8 bölüm birden yayınlanacak dizinin başrol oyuncusu Pınar Deniz galada elbisesi ve karın kaslarıyla konuşuldu.

Pınar Deniz karın kaslarıyla olay oldu

The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney+, çok konuşulacak yeni orjinal yerli yapımı ‘Aktris’i izleyicilerle buluşturuyor.

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Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı, Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu’nu başrollerinde buluşturan ‘Aktris’in oyuncu kadrosunda Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi önemli isimler yer alıyor. Dün gece gerçekleşen özel gösterimde dizi, izleyenlerden övgüleri topladı.

Gösterim öncesi kameraların karşısına geçen oyuncular ‘Aktris’le ilgili heyecanlarını dile getirirken 31 Mayıs’ta dizinin 8 bölümünün birden hem Türkiye’de hem de dünyanın dört bir yanında yayına gireceğinin müjdesini verdiler.

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Özel gösterimde dizinin başrol oyuncusu Pınar Deniz elbisesi ve karın kaslarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye’nin en ünlü yıldızının gündüz ışıltılı, gece ise karanlık dünyasının keskin geçişlerine tanıklık edeceğimiz; suç, gerilim ve mizah öğelerini bir arada barındıran orijinal dizi ‘Aktris’ 31 Mayıs’ta Disney+’ta izleyicilerle buluşuyor.

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