Güzel oyuncu Pınar Deniz bilinmeyen sırrını açıkladı

Ekranların reyting rekortmeni dizisi “Yargı”nın başrol oyuncusu Pınar Deniz, hakkında merak edilenleri YouTube programı “İbrahim Selim ile Bu Gece”de anlattı.

Güzel oyuncu Pınar Deniz bilinmeyen sırrını açıkladı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

İbrahim Selim'in programına katılan Yargı dizisinin sevilen oyuncusu Pınar Deniz, yemek yemeyi çok sevdiğini ve açlığa dayanamadığını söyledi

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Pınar Deniz sunucu İbrahim Selim'in 'en son ne zaman açlıktan ağladın'' sorusunu bakın nasıl cevapladı?

''AÇKEN BEN BEN DEĞİLİM...''

“Her daim ağlayabilirim. Sürekli açım, sürekli yemek yemek istiyorum. Ben hatırlamıyorum ama arkadaşlarım anlatıyor; bir gün AVM’de çok acıkmışım, onlar gezmek istemişler, oturup ağlamışım. Açken ben, ben değilim.''

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''Geçen sene bir detoks kampına gittim. 3 gün kalmam gerekiyordu, 2 gün kaldım ve gece mini barı patlattım. Sürekli çikolata yedim. En son detoks kampının müdürünü ayartıp ona tatlı ısmarladım.”

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''AYNAYA BAKMIYORDUM...''

Pınar Deniz, bir dönem kendisini çirkin bulduğunu da itiraf ederek ''Lisedeyken çok çirkin olduğumu düşünüp aynaya bakamıyordum. Büyük ihtimalle başka psikolojik sorunlar yaşıyordum. Sınav zamanıydı, o kaygı oraya dönüşmüş olabilir. Ara ara bu duygu geliyor. Bazen çok çirkin olduğumu, güzel olmadığımı düşünüyorum ama çok da takılmıyorum.”

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