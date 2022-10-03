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Karşıyaka'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefi belli oldu

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında yarın Yunanistan'ın AEK takımını konuk edecek Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, kendilerini çekişmeli maçların beklediğini ve öncelikle ilk gruptan çıkmak istediklerini söyledi.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 19:47
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Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca'da Şampiyonlar Ligi mesajı: İlk hedefimiz...

Karşıyaka'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefi belli oldu
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Sarıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin bir maraton olduğunu belirtti.

EuroChallenge Kupası ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, kıl payı kaçırdıkları iki finalin olduğunu, 2019'da da Kovid-19 nedeniyle Avrupa maceralarını yarı finalde tamamlamak zorunda kaldıklarını hatırlatan Sarıca, şöyle konuştu:

"Bizim öncelikli hedefimiz bu ilk grubu aşabilmek. Öncelikli olarak takımımızı tam olarak birbirine uygun bir şekilde monte edebilmek. Eğer son 8'e kalabilirsek ondan sonrası zaten çok daha net koşulacak bir hale gelecek ama geçen sene yaptığımız hatayı yapmayalım. En azından ben kendi takımım için bunu konuşmak istiyorum. Gruptaki 3 takımla çok iddialı bir ortam olacak, çok çekişmeli maçlar olacak."

Avrupa'da 26. sezon

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda Yunanistan'dan AEK, Almanya'dan Telekom Bonn ve İtalyan Unahotels Reggio Emilia ile mücadele edecek Pınar Karşıyaka, organizasyonda 5. kez yer alacak.

Avrupa'da 13'ü üst üste olmak üzere 26 sezon Türkiye'yi temsil eden Pınar Karşıyaka, şimdiye kadar 10 farklı organizasyonda çıktığı 247 müsabakada 133 galibiyet, 112 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 19 bin 645 sayı atıp, potasında 19 bin 76 sayı gördü.

2012-2013 sezonunda mücadele ettiği EuroChallenge Kupası finalinde Rus ekibi Krasnye Krylia'ya 77-76 yenilerek ikincilikte kalan Pınar Karşıyaka, 2020-2021'de de FIBA Şampiyonlar Ligi finalinde İspanyol Hereda San Pablo Burgos'a 64-59 kaybetti.

 

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