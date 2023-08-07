Piyasa bozucusu JP Morgan’dan medet ummak!

Tarih 6 Mayıs 2023.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'da (BIST) gerçekleştirilen işlemler nedeniyle JP Morgan'a piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu için 32,7 milyon TL ceza kesti.

Bu kurum ile Türkiye’nin kavgası aslında yeni değil.

Türkiye için JP Morgan, faiz lobisi ve Türkiye’ye zarar veren dış güç.

İşte o piyasa bozucusu, faiz lobisi ve dış güç JP Morgan, cuma günü İstanbul’da lüks bir otelde fon yöneticileriyle bir toplantı düzenledi.

Bu toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan katıldı.

Toplantı basına kapalı yapıldı.

Hiç kimse içeri alınmadı. Ne konuşuldu bilinmiyor.

Aylar önce SPK'dan ceza yiyen faiz lobisi İstanbul'da yatırımcı toplantısı düzenliyor. Otelin salon kapısında bekleyen gazeteci, faiz lobisinin İstanbul temsilcisi tarafından korumalara talimat verilerek otelin bahçesinin dışına çıkartılıyor.

Burada benim kanıma dokunan, dahası ülkem adına utandığım olay Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın bu bir avuç yabancı fon yöneticisinin ayağına gitmesi.

Fon dediğiniz, amacı paradan para kazanmak olan, amaçları çıkar üzerine kurulu, liberal kapitalizmin kurumsal finansal enstrümanlarıdır.

TCMB dediğiniz, görevi fiyat istikrarını sağlamak olan ve nihayetinde ulusal paranın değerini korumakla görevli bağımsız lakin (ABD'den de farklı olarak Türkiye'de) millî kuruluştur.

Bu ikisinin hangi konuyu görüşmek üzere bir araya gelebileceğini anlamak ve anlamlandırmak hem zor hem de istemeyeceğim bir durum.

Tamam, bir avuç dolar için gazeteci cinayeti ile suçladığımız Suudi Arabistan prensi ile barışmayı anladım. Hatta darbeci Sisi ile yeniden barışmayı da anladım. Daha da ötesi 15 Temmuz darbe girişimini desteklemekle suçladığımız BAE ile ilişkileri de anladım… Ancak şu piyasa bozucu, faiz lobisi JP Morgan toplantısına Merkez Bankası Başkanı Gaye Hanım katılmayacaktı.

Dünyanın hiçbir Merkez Bankası Başkanı bu tarz toplantılara katılmaz.

Bu toplantılara bağımsız TCMB başkanları katılmaz.

Başkanları ancak büyük uluslararası konferanslarda; IMF, Dünya Bankası toplantıları gibi düzenli toplantılarda falan görürsünüz.

Eski Merkez Bankası başkanlarından Erdem Başçı yabancı yatırımcılarla görüşmeyi bile bırakmıştı.

Cuma günkü toplantıda yabancılara ne bilgi verildi bilmiyoruz?

Mesela önümüzdeki dönem faiz artışı ile ilgili bilgi verildi mi?

Ayrıca bu gizlilik neden?

Kendi ülkendeki banka ve yatırımcılara vermediğin bilgiyi, neden bir avuç dış güce veriyorsun. Vermediyseniz neden kapalı kapılar arkasında bu toplantıyı yaptınız?

Gazetecileri bile otelin dış kapısına kadar neden kovalattınız?

Durumumuz bu kadar kritik mi ki, koskoca devletin Merkez Bankası Başkanı bu bir avuç fon yöneticisinin ayağına gidiyor?

Bir gazeteci olarak değil, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ülkem adına hem üzüldüm hem utandım.