Piyasa Yapılandırma Yasasını bekliyor

En son 31 Aralık 2022 tarihine kadarki devlete olan borçlar yapılandırma kapsamına alınmıştı. 12/03/2023 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7440 sayılı yasadan sonra bir düzenleme yapılmadı. Yapılan bu son düzenleme ile vergi, prim ve idari para cezaları başta olmak üzere birçok kalemde piyasayı rahatlatmıştı. Borçluların yükü bir yandan hafiflerken, diğer yandan peşin ve taksitli ödeme olanağı tanınmıştı.

Bugün gelinen noktada her ne kadar kamu tarafı haciz uygulamaları ile borçluları sıkıştırmaya çalışsa da tahsilatlar istenilen düzeyde değil. Genel ekonomik koşullar, borçluları borçlarını ödemeye teşvik etmiyor. Bunun yanı sıra firmalar, maliyet kalemleri ile satış fiyatları arasında sıkışmış durumdalar. Piyasa birçok kalemi fiyatlamada istikrarsız. Fiyatların doğru noktada oluşmaması geleceği de belirsiz kılıyor. Bu durumda da firmalar teşviklerinden de olma payesine ilk olarak kamuya borçlu kalmayı tercih edebiliyorlar.

Yapılandırma yasaları; hem kamu tarafını, hem de borçluları belli bir noktada buluşturarak tahsilat hedefleye gelmiştir. Başarıları ya da adaletli olup olmadıkları soru işaretidir. Ancak tahsilat sorununu çözemedikleri ve sorunun devam ettiği konusunda bir soru işareti bulunmamaktadır. Bu tür yasal düzenlemeler hazırlanırken amacına ne kadar ulaşabileceği hep göz önünde tutulmalıdır. Zira borçlunun borcunu tahsile yaramayan düzenlemeler sadece veresiye defterindeki satırları artıracaktır. Bu nedenle yapılacak düzenleme ile; öncelikle yükümlüleri, kamuya sürekli borçlu duruma düşürmemek ve zaten var olan yüklü borçların tahsil edilebilme/ödenebilme olanağı değerlendirilmelidir. Aksi halde her vatandaşın borçlu kalacağı bir düzene doğru yol almamız kaçınılmaz olacaktır.

Mali tatil başladı.

Hangi yükümlülükler ertelendi?

Her yılın Temmuz ayında serbest muhasebeciler veya mali müşavirler ile benzeri işlerde çalışanlar için mali tatil verilmektedir. Mali tatil döneminde bazı yükümlülükler mali tatil dönemi sonrasına bırakılabilmekte, bazı yükümlülükler ise mali tatilden etkilenmemektedir. Mali tatil; 2 Temmuz tarihinde başlayacak, 20 Temmuz tarihinde sona erecektir.

Genel olarak mali tatil uygulamasında;

*Son günü mali tatile rastlayan sürelerde, tatilin son gününü takip eden 7’nci günde,

*Mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 güne rastlayan sürelerde ise 5’inci günün mesai saati bitimi esas alınacaktır.

Buna göre:

1-) SGK işyeri bildirgesinin verilme süresinin son gününün,

2-) SGK işe giriş-işten ayrılış bildirgelerinin verilme süresinin son gününün idari para cezalarının ödenmesi veya itirazı için öngörülen 15 günlük sürenin son gününün,

3-) SGK idari para cezalarının ödenmesi veya itirazı için öngörülen 15 günlük sürenin son gününün,

4-) SGK denetim ve kontrolle görevli memurlarınca mali tatilde istenen defter, kayıt ve belgelerin ibrazı için işverene verilen sürenin son gününün

5-) Türkiye İş Kurumu idari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren tanınan 15 günlük sürenin son gününün,

6-) 4857 sayılı İş Kanunu’na göre kesinleşen idari para cezalarının son ödeme gününün,

7-) İş müfettişleri tarafından istenen bilgi ve belgelerin ibraz edilme süresinin son gününün,

mali tatile rastlaması durumunda 29 Temmuz 2024 Pazartesi günü, mali tatilin son gününü izleyen beş günlük süreye diğer bir ifade ile 21-25 Temmuz tarih aralığına rastlaması durumunda 25 Temmuz 2024 Perşembe günü, son ödeme günü olacaktır.

Her ay tahakkuk eden primlerin ödeme süresi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilme süresi mali tatil kapsamı dışındadır. Yine iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri en geç 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacaktır.

BİR SORU BİR YANIT

Emekli olduktan sonra emekli aylığım kesilmeden çalışabiliyordum. Ancak Anayasa Mahkemesi çalıştığım vakıfta emekli aylığımın kesilmeden çalışamayacağım yönünde karar verdi. Bu karar benim çalışmamı etkiler mi?

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlardan Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfı’nda görev alanların bu aylıkları kesilmeyeceği yönünde yasal düzenleme mevcut idi. Sizin de bu düzenlemeden yararlanarak çalıştığınız ve beraberinde emekli aylığı almaya devam ettiğiniz anlaşılıyor.

Anayasa Mahkemesi 14/6/2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararında eşitlik ilkesine aykırı bulduğu düzenlemeyi oy çokluğu ile iptal etti. Dolayısıyla yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlananların Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti, Yeşilay Vakfı, Antalya Diplomasi Formu Vakfı ve Türk Arkeoloji ve Miras Vakfı’nda çalışmaya devam etmeleri durumunda aylıkları kesilecektir.

Bu durumda işten ayrılırsanız aylığınızı almaya devam edebilecek iken çalışmaya devam etmeniz durumunda aylığınız kesilecek ve tüm sigorta kollarına tabi olacaksınız. Çalışmanızı sonlandırarak tekrar emekli olmak istemeniz hâlinde ise önceki emeklilik statünüze göre işlemleriniz yürütülecektir.

Sorularınız için e-posta adresi: hkaganoyken@gmail.com