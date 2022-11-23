İslam Memiş Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı

Milli Gazete'nin haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yarın saat 14.00’de faiz kararını açıklayacak. Piyasalar genel olarak TCMB’nin faiz indirmesini bekliyor. Altın uzmanı İslam Memiş "TCMB’nin politika faizinde 150 baz puanlık indirime giderek tek haneli bir faiz ile yılı tamamlayacağını tahmin ediyorum. Yüzde 9’luk faiz, ekonomi yönetiminin hedefindeydi" dedi.

İslam Memiş "Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 12’den yüzde 10,50’ye çekilmişti. 'TCMB faiz indirecek, dolar yükselecek' klasiğini unutmak gerek.

Çünkü:

1- Dolar dünyada değer kaybediyor.

2- Suudi Arabistan’dan 5 milyar dolar giriş olacak.

Uluslararası piyasalarda doların değer kaybetmesi, bizim gibi dolara ihtiyacı olan ülkeler için iyi bir gelişme. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Suudi Arabistan’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde 5 milyar dolarlık mevduat hesabında nihai aşamaya gelindiğini doğruladı.

Yıl sonuna kadar dolar tarafında dalgalanmalar devam etse de, son çıkışa yakın olduğunun işaretleri geliyor. Dolar için bu iki tehdit agresif yükselişi frenleyebilir. Yükselişi değil, agresif yükselişi frenler!”