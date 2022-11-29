İslam Memiş paraya para katacak yatırım aracını açıkladı. Doların, altının, gümüşün papucunu dama atacak

İslam Memiş, AKP iktidarının son ekonomik adımı olan "Darphane Altın Sertifikaları" için kendi görüşlerini açıkladı. Son dönemde altın ve doları olanların ne diyeceğine kulak kesildiği para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcıyı şaşırtacak açıklamalar geldi.

Haber3’de yer alan habere göre, altın hakkında yaptığı olumlu yorumlarla tanınan Memiş, bu kez altından daha çok kazandırır diyerek, yeni bir yatırım aracına dikkat çekti.

Gram altının alternatifi geldi, hem kar üzerinden vergilendirme yok hem de kapınıza kadar getiriliyor. Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Darphane Altın Sertifikalarına dair değerlendirmede bulunan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, hem çarpıcı açıklamalar yaptı hem de altın yatırımı yapmak isteyenlere uyarılarda bulundu.

YouTube kanalı üzerinden bir video yayımlayan ve söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, şunları söyledi:

Darphane sadece madeni para basmıyor, sikke altınlar da basıyor. Cumhuriyet, çeyrek altını, reşat altını... Yakın tarihte farklı sikkeler basarak kaldığı yerden yoluna devam edecek. Modern teknolojiler kullanacak.

Cebimizdeki kimlikler, ehliyetler, pasaportlar, pullar... Bunları da Darphane basıyor" diyen uzman isim, "Bugünkü tanıtımı 'Darphane Altın Sertifikaları'na ayıracağım. 'Bu nedir' diye soruyor insanlar, kafa karışıklığı var. Sertifikalar bildiğin sertifika. Bu sertifikalardan 500 milyon adet piyasaya sürüldü.

"VERGİLENDİRMESİ YOK!''

"Bir gramdan başlar, 1 kilograma kadar altın gider" diyen Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü, "24 ayar altınları biriktirmiş ve almış oluyorsunuz. Kuyumcudaki paket gram altınlardan bahsediyorum. Bunlar birikiyor karınız oluyor. Gram altın yükseliyor, kar üzerinde devletin bir vergilendirmesi yok. Fiziki olarak gidip teslim alamıyorsunuz, bu kez ayağa hizmet çağırıyorsunuz. 'Bana getirebilir misiniz' diyorsun, nakliye masrafını verip hizmet size sunulacak.

Amaç, fiziki altın biriktirmesin vatandaşlar, bunlar ekonomiye katkısı olmayan emtialar olmasın hedefleniyor" diyen uzman isim, "Bu uygulama, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için yapılan bir uygulama. Borsa İstanbul'un işbirliği ile Darphane bu işi yapıyor. Sizin birikimleriniz var bankadan gram altın alacaksınız. Bu kez almıyorsunuz, Borsa İstanbul'dan alıyorsunuz. Nasıl bir avantaj var. Bugüne kadar bankaların alım satım makas aralığında uçurumlar var.

Siz bankacılık uygulamasına girince gram altın almaya çalışınca alım satım farkını görebilirsiniz. Bundan rahatsız yatırımcılar. Bu makas aralığından kurtulabilirsiniz. Darphane'nin altın sertifikası ile kurtulabilirsiniz. Alım satım makas aralığı yüzde 5. Bankalar gibi değil.