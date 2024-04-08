Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni 2 yılın en yükseğinde

Kaynak: AA
Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni 2 yılın en yükseğinde
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, nisanda arka arkaya artışını altıncı aya taşıyarak, Şubat 2022’den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasalara dair araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, nisan ayına ilişkin Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini paylaştı.

Bu kapsamda, martta eksi 10,5 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, eksi 5,9’a çıktı. 2022 Şubat’tan bu yana en yüksek seviyesine yükselen endekse ilişkin beklenti, eksi 8,5 puana gerilemesi yönündeydi.

Yatırımcıların önümüzdeki 6 aya ilişkin beklentilerini belirleyen Beklentiler Endeksi de eksi 2,3 puandan 5 puana gelerek, Şubat 2022'ten bu tarafa en yüksek seviyesine ulaştı.

Mevcut Durum Endeksi de eksi 18,5 puandan eksi 16,3 puana yükselerek, arka arkaya yükselişini altıncı ayda da devam ettirdi.

Sentix tarafından yapılan açıklamada, "Avro Bölgesi'nde ve dünya genelinde ekonomik toparlanma devam ediyor. Ekonomik göstergeler uluslararası alanda da istikrar kazanıyor.” İfadelerine yer verildi.

Anket, 4-6 Nisan’da 1201 yatırımcının katılımıyla düzenlendi.

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