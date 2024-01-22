Piyasalar haftaya nasıl başladı?

Asya’da Çin ekonomisine ilişkin endişeler etkili olurken, Japonya Merkez Bankası’nın iki günlük faiz toplantısı da başlıyor.

ÇİNLİ BANKALAR DA FAİZLERDE DEĞİŞİKLİĞE GİTMEDİ

Çin Merkez Bankası’nın (PBOC), piyasalardaki indirim beklentilerine karşın, ocak ayında sürpriz şekilde faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Çinli bankalar 1 yıllık temel kredi faizlerini yüzde 3,45 tutarken, 5 yıllık temel kredi faizlerini de yüzde 4,20’de bıraktı.

Diğer yandan Çin varlıklarına ilişkin şüpheler, hisse senetlerinin ötesine yayılıyor ve yatırımcılar, Fed’in güvercin tavrının gelişmekte olan piyasalar için desteklemeye hazır olduğu bir yılda yuan ve Çin devlet tahvillerinin düşük performans göstermesini tahmin ediyor.