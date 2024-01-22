Piyasalarda Trump etkisi

New Hampshire ön seçimlerinden iki gün kala aday adaylığından çekilme kararı aldığını söyleyen DeSantis, Cumhuriyetçi Parti’nin adayı kim olursa onu destekleyeceğini fakat Trump’ın, Haley ve mevcut Demokrat Başkan Joe Biden’dan daha iyi bir seçim olacağı görüşünde olduğunu belirtti.

TRUMP BAŞKAN SEÇİLİRSE PİYASALAR NASIL TEPKİ VERİR?

Wall Street, Trump’ın Beyaz Saray’a dönüş ihtimali etkilerini hesaplamaya başladı bile.

Eski başkanın yeniden seçilebileceği ihtimali doları güçlendirebileceği ve ticaret ortaklarının para birimleri üzerinde baskı yaratabileceği yönünde.

Bu da ABD piyasaları tarafımda olumlu hava yaratabilir.

Deutsche Bank stratejisti Alan Ruskin, “Trump etkisi”nin euro, yuan ve Meksika pezosu gibi önemli para birimleri tarafında negatif; dolar için pozitif olduğunu söyledi. Ruskin, “Yatırımcılar Trump’ın ticaret ve jeopolitik üzerindeki etkisinin farklı nedenlerden dolayı, en azından başlangıçta dolar açısından olumlu olduğunun farkındalar” söyledi.

Goldman Sachs’tan Dominic Wilson ve Vickie Chang de müşterilerine yazdıkları bir notta hem Beyaz Saray’ın hem de Kongre’nin kontrolünü Demokratların değil Cumhuriyetçilerin kazanmasının daha olası göründüğünü söylediler.