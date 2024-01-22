Borsa yeni haftaya yatay seyirle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,60 puan ve yüzde 0,01 değer kaybı yaşayarak 7.996,10 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,57 azalış gösterirken, holding endeksi yüzde 0,13 arttı. Sektör endekslerinden en fazla kazandıran yüzde 0,35 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1,15 ile spor oldu.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde, dalgalı bir seyir sergileyen, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,24 değer kaybıyla 7.996,70 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, merkez bankalarının gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırmasıyla haftaya karışık bir seyirle başladığını ifade ederek, hafta boyunca yurt içi ve yurt dışında merkez bankalarının faiz kararları ile yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün yurt içinde yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve merkezi yönetim borç stoku, yurt dışında ise ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini söyledi.