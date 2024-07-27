Piyasalar haftayı nasıl kapattı?

Haftanın son günü gün içinde en düşük 10.850,50 ve en yüksek 10.948,13 puanı gören endeks, kapanışta önceki günün kapanışına göre %0,18 artış sağladı.

Sektör endeksleri arasında teknoloji endeksi %0,54, mali endeks %0,18 ve sanayi endeksi %0,29 değer kazandı. Öte yandan, hizmetler endeksi %0,05 değer kaybetti. BIST 30 endeksi ise 29,66 puan ve %0,25 artışla 11.829,48 puandan tamamlandı.

BIST 100 endeksindeki hisselerden 58’i değer kazandı, 41’i ise düştü. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ve Akbank, borsa üzerinde en yüksek işlem hacmine sahip hisseler arasında öne çıktı.

Uluslararası piyasalarda saat 18:25 itibarıyla altının ons fiyatı 2.385 dolar seviyesinde işlem görmekteydi.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı %0,04 düşüşle 2 milyon 553 bin 500 liraya geriledi.

Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi %38,63, bileşik getirisi ise %42,36 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu alışta 32,9355 lira, satışta ise 33,0675 lira olarak açıkladı. Önceki kur değerleri ise alışta 32,9602 lira, satışta ise 33,0923 lira seviyesinde bulunuyordu.

