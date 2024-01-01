Piyasalarda bu hafta hangi veriler takip edilecek?

Bu hafta yoğun veri akışlarıyla karşı karşıya kalacak olan piyasaların, yılbaşı tatili sonrası yıla nasıl başlayacağı merak ediliyor.

İLK OLARAK YURTİÇİ TARAFTA AÇIKLANACAK OLAN EKONOMİK GELİŞMELERE BAKTIĞIMIZDA:

3 Ocak 2024’te enflasyon rakamları ve üretici fiyat endeksi verisi takip edilecek.

Yurtiçinde enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 61,98 seviyesinde açıklanmıştı.

ABD tarafında açıklanacak olan verilere baktığımızda:

3 Ocak’ta İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS)

3 Ocak Fed Toplantı Tutanakları

5 Ocak Tarım Dışı İstihdam Verisi

5 Ocak İşsizlik Oranı

ABD’de Tarım Dışı İstihdam verisi geçtiğimiz ay 199 bin olarak açıklanmıştı.

İşsizlik Oranı ise yüzde 5,8 olarak açıklanmıştı.

Euro Bölgesi’nde açıklanacak olan verilere baktığımızda:

5 Ocak enflasyon verisi

5 Ocak üretici fiyat endeksi

Euro Bölgesi’nde üretici fiyat endeksi -9,4 olarak açıklanmıştı. Enflasyon ise yüzde 2,4 olarak açıklanmıştı

Almanya tarafında açıklanacak olan verilere baktığımızda:

3 Ocak işsizlik Oranı

4 Ocak enflasyon verisi

Almanya’da enflasyon yüzde 3,2 olarak açıklanmıştı.

İşsizlik oranı ise yüzde 5,9 olarak açıklanmıştı.