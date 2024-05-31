Piyasalarda gün sonu verileri açıklandı

Güne 10.506,79 puandan başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 10.413,77 puanı ve en yüksek 10.550,14 puanı gördü. Önceki kapanışa göre yüzde 0,02'lik bir yükselişle günü tamamladı.

Mali endeks yüzde 0,02, hizmetler endeksi yüzde 0,13 ve teknoloji endeksi yüzde 3,10 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,52 oranında değer kaybetti.

BIST 30 endeksi ise 11.547,63 puandan kapanarak önceki kapanışa göre 43,99 puan ve yüzde 0,38'lik bir artış kaydetti.

BIST 100 endeksinde yer alan hisseler arasında 38'i prim yaparken, 60'ı geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Akbank ve Yapı ve Kredi Bankası en fazla işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 2.343 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,2 artarak 2 milyon 439 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün doların efektif kurunu alışta 32,2263 lira, satışta ise 32,3555 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 32,1649 lira, satışta 32,2938 lira seviyesindeydi.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2740, dolar/yen paritesi ise 156,60 seviyesinde işlem görüyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,8'lik bir düşüşle 82,7 dolardan işlem görüyor.