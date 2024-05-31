Kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

Kaynak: İHA
Kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

Aksaray'da yaşanan ve görenlerin nefeslerini tutmasına neden olan bir olay kameralara yansıdı.

Büyükbölcek Mahallesi'nde, 68 AAC 597 plakalı bir kamyonetin kasasında tehlikeli bir yolculuk gerçekleştiren iki genç, trafikteki diğer sürücü ve yolcuların endişesini artırdı. Kamyonetin kasasında, güvenlik önlemi alınmaksızın ev eşyalarının üzerinde ve yan taraflarına tutunarak seyahat eden gençler, riskli hareketleriyle dikkat çekti.

Bu tehlikeli yolculuk, bir gazetecinin kamerası tarafından kaydedilirken, gençlerin ve kamyonet sürücüsünün, çekildiklerini fark etmeleri üzerine durdukları görüldü. Polis ekiplerine yapılan ihbar sonucunda, kamyonet sürücüsüne trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçundan 690 TL idari para cezası uygulandı.

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