Kamyonetin kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

Büyükbölcek Mahallesi'nde, 68 AAC 597 plakalı bir kamyonetin kasasında tehlikeli bir yolculuk gerçekleştiren iki genç, trafikteki diğer sürücü ve yolcuların endişesini artırdı. Kamyonetin kasasında, güvenlik önlemi alınmaksızın ev eşyalarının üzerinde ve yan taraflarına tutunarak seyahat eden gençler, riskli hareketleriyle dikkat çekti.

Bu tehlikeli yolculuk, bir gazetecinin kamerası tarafından kaydedilirken, gençlerin ve kamyonet sürücüsünün, çekildiklerini fark etmeleri üzerine durdukları görüldü. Polis ekiplerine yapılan ihbar sonucunda, kamyonet sürücüsüne trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçundan 690 TL idari para cezası uygulandı.