Tüketici güven endeksi şubatta düştü

Kaynak: AA
Tüketici güven endeksi şubatta düştü
TÜİK'e göre Tüketici güven endeksi şubatta aylık bazda yüzde 1,3 azalarak 79,3 puana geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'ten şubat ayı tüketici güven endeksi açıklaması.

TÜİK açıklamasına göre Türkiye İstatistik Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen "tüketici eğilim anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi düşüşe geçti. Şubat ayında, geçen aya göre yüzde 1,3 azalış gösterdi. Ocakta ay 80,4 olan endeks, şubatta 79,3'e geriledi.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi de ocakta düşüş kaydetti. Geçen ay 67,2 iken şubatta yüzde 0,1 azalışla 67,1'e düştü.

Önümüzdeki 12 aylık bölümde hanelerin maddi durum beklenti endeksi ocakta 79,5'ti. Şubatta bu rakam da yüzde 1,6 geriledi, 78,2 düştü.

12 Aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisine düşen rakamlar arasında yer aldı. Ocakta 77,2 olan endeks yüzde 3,4 puan gerileyerek, 74,6'ya düştü.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise ocakta 97,9 iken şubatta yüzde 0,3 azalarak 97,5 olarak belirlendi.

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