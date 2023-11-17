PKK dışarı HEDEP içeri

Hafta sonu TFF 3. Lig'te oynanan Kelkit Hürriyetspor-Elazığspor müsabakasında aziz Elazığlıları çok üzen, Kelkit Hürriyetspor taraftarlarının attıkları "PKK Dışarı" sloganları aslında ayrıştırıcı siyaset üslubunun spor sahalarına yansımasından başka bir şey değildi.

Elazığspor taraftarı kızdıkça o sloganı attılar. Hassas noktasından yakalanan ve öfkeli hareketler yapan taraftara polis de hoşgörülü davranmadı. O sloganı atanlar dâhil Türkiye'de hiç kimse Elazığlıları PKK ile özdeşleştirmez ama taraftar futbol fanatizmi çerçevesinde utanmadan o sloganı attı.

Kazanmak için her şeyin mubah görüldüğü, seçim meydanlarında montaj videolar yayınlamanın beceri olarak alkışlandığı ülkemizde, Elazığspor ve Elazığlıları en iyi Millet İttifakı’nda bulunan milliyetçi seçmenler anlar. Bitmez tükenmez şekilde Millet İttifakı’nın namı diğer Altılı Masa'nın altında HDP-PKK var iddialarına kızmak dışında cevap üretilemeyince sınırda geçeceği belli olan seçime Cumhur İttifakı lehine etki edilmiş oldu.

Bir taraftan Millet İttifakı’na HDP-PKK üzerinden saldırırken diğer taraftan Hizbullah’la ilişkilendirilen HÜDA PAR'ı aklayıp paklayıp Cumhur İttifakı’na aldılar. HÜDA PAR başarılı bir toplum mühendisliği ve güçlü propaganda teknikleriyle seçimlerde bekleneni verdi.

Önümüzdeki yerel seçime HEDEP olarak girecek olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi; 2023 seçimlerinde %8,8 oyda kaldı. Yani HDP'nin 2018'de aldığı %11,7 oyu alamadı. Örneğin Diyarbakır’da 4 puanlık kayıp oldu.

Her seçimin kendine özgü şartları olduğu gibi yerel seçimlerin dinamikleri de farklı... Dolayısıyla belli bölgelerde yoğunlaşmış seçmen sorununu aşmak için AKP'nin yeni iş birliklerine ihtiyacı var.

HEDEP ve HÜDA PAR siyasi farklılıklarına rağmen ortak kimlikleriyle hareket edeceklerdir. Aralarındaki fark Cumhur İttifakı için tolere edilemez değil.

AKP lideri ve seçmeninin takiye ve müdara kavramlarına olan aşinalığından olsa gerek; başarı olarak gördüğü iki yüzlü tavrı, Batı’da başka Doğu’da başka söylemi iktidar olmanın gücü ve medya imkânlarıyla şimdilik geçer akçe. Bu yüzden gazeteci Deniz Zeyrek'in HEDEP ile AKP arasında doğrudan arka kapı diplomasisi başladığını iddia etmesi ciddiye alınmalı. Zeyrek'e göre HEDEP güvenmediği için yazılı bir protokol istiyor, onu da AKP vermek istemiyor anlaşmazlık yalnızca bu kısımda. HÜDA PAR'la başarılı olan iktidar bunu zorlayacaktır. Oy kaybeden HEDEP buna razı gelecektir. İşte çarşamba günü itibarıyla yeni anayasaya ilk açık destek HEDEP'ten geldi. HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan; Meclis'e bir çağrı yapmak istiyoruz. Herkesin kendini ifade edebileceği, demokratik uzlaşı ve evrensel ilkelere uygun yeni bir anayasanın altyapısını hazırlayalım. Aksi halde tartışmalar kandırmaktan öte geçmeyecek... dedi.

Daha önce barajı aşmak için bir çatı partinin listesinden aday olarak yapılabilen iş birliğinden ibaret ittifaklar 2018'de çıkan kanunla kapsamlı olarak yasalaştı. Bugünkü haliyle ittifaklar gündemimize İtalya’da 1996 yılında kurulan ve %45 gibi bir başarılı sonuç alan Zeytin Ağacı ittifakıyla girdi diyebiliriz. İtalya'da başarılı olan ittifak sadece bizde değil birçok ülkede uygulanıyor. Bunlardan bir diğeri İsrail… İsrail'de son dört yılda beş kez seçim yapıldı, barajın %3,5 olduğu istikrarı arayan ülkede seçmen iki kampta toplanan büyük bir kutuplaşma içinde ve çare olarak muhalefetin oluşturduğu çok geniş tabanlı ittifak bile orada kalıcı çözümü sağlayamadı. Macaristan'ın ittifak tecrübesine de bir bakalım; Muhalefetin on iki yıllık Viktor Orban iktidarına karşı birleştiği Macaristan; bizden aylar önce seçime gitti. Seçimlerde tek parti için %5, iki partili ittifaklar için %10, üç ve daha fazla parti içeren ittifaklar için %15 seçim barajı uygulanmaktadır. Barajı sadece Fidesz-KDNP ittifakı ve Macaristan İçin Birlik'in aşması öngörülüyorken ufak partilerin barajı aşmasıyla birlikte muhalefet büyük hayal kırıklığına uğradı. Seçim muhalefet tarafından "homofobik yasa", hükûmet tarafından ise "çocukları koruma yasası" olarak nitelendirilen ve birçok AB ülkesinin sert tepki gösterdiği, on sekiz yaşından küçükleri eş cinselliğe ve cinsiyet değişikliğine "teşvik etmeyi" yasaklayan yasal düzenlemeye ilişkin referandum ve Ukrayna-Rusya savaşının gölgesinde bir seçim yapıldı. Anketler, altı partili muhalefet ittifakı ile iki partili hükûmet ittifakı arasında 2 puanlık bir fark olduğunu gösteriyordu. Muhalefet %34,46'da kaldı.

Örneklerden de anlaşılacağı üzere ittifak her şey değildir ve hiçbir seçim çantada keklik değildir.

Yolsuzluklar, ekonomik kriz, dış politika, sığınmacılar konuşulamıyor.

İktidar Anayasa tartışmaları ve İsrail-HAMAS savaşı gündemi ile toplumu gererek ve alttan AKP-HEDEP ittifakı yaparak seçime girmek istiyor.

Elazığspor'a yapılan ayıpla başlamıştık onunla bitirelim, her şeye rağmen Kelkit Hürriyetspor-

Elazığspor maçı 1-1 bitti. Aziz Elazığ tüm kışkırtmalara rağmen deplasmanda maçı vermedi.

Tahriklere direnen Elazığspor'u tebrik ediyorum.