PKK kampında fotoğrafı çıkan milletvekili adayı tahliye edildi

Terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alan yapılanmasında eğitim aldığı iddia edilen Yeşil Sol Parti Kocaeli milletvekili adayı Ayten Dönmez ilk duruşmada tahliye edildi.

KAYNAK: İHA
PKK kampında fotoğrafı çıkan milletvekili adayı tahliye edildi

Yeşil Sol Parti adına Kocaeli'den 13. sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Ayten Dönmez, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alan yapılanmasında eğitim aldığı ve orada çekildiği değerlendirilen fotoğraflarının bulunduğu iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

İstanbul 22.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ayten Dönmez ile avukatı Özgür Kip hazır bulundu. Mahkeme başkanı sanık Dönmez'e, söz konusu fotoğraflardaki kişinin kuvvetle muhtemel kendisi olduğunun belirtildiğini, bu konu hakkında ne düşündüğünü sordu.

"O FOTOĞRAF KESİNLİKLE BANA AİT DEĞİL"

Savunmasına başlayan sanık Dönmez, "O fotoğraf bana ait değil, gerçekten bana ait değil. Milyon kez diyorum, benimle alakası yok. Ben 16 yaşında evlendim, 17'de anne oldum. İlkokuldan bu zamana kadar nerede oturduğum bellidir. Benim şehir dışına çıkmam bile imkansız, o fotoğraf kesinlikle bana ait değil. Bir şeyin de altını çizmek isterim. Ben 8-9 yaşından beri kapalı bir insanım. Maalesef 25 Nisan'dan beri başım açık, gözaltına alındığımdan beri sürekli fotoğraflarım çekildiği için başörtümü çıkarmak zorunda kaldım" dedi.

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Sanık avukatı Özgür Kip ise savunmasında, "Benzerlik algısı üzerinden gidersek bu dosyanın bir anlamı olmaz. Sanık Dönmez'in kardeşleri cezaevinde yatıyor, sanık başka bir dosyada da kardeşine para yatırdığı için sanık sıfatıyla örgüte yardım etmekten dolayı yargılanıyor. Müvekkil ortalama hayatta kalmaya çalışan bir insandır. Tahliyesini talep ederiz" diye konuştu.

Sanık Dönmez bu konuya ilişkin de ek savunma vererek, "Cezaevinde yatan şahıs benim öz kardeşimdir. Onun benden istediği bir kişiye para gönderdim, gönderdiğim kişiyi tanımıyorum. Diğer sanıklara aileleri para göndermiştir. Açlık grevine destek için para yatırmadım, beraatımı talep ederim" şeklinde konuştu.

TAHLİYE EDİLDİ

Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Dönmez'in yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla ve İstanbul'u terk etmeme şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, dosyanın örgüte yardım etme dava dosyasıyla birleştirilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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