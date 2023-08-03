Terör örgütü İstanbul'da bir AVM'yi kana bulayacaktı

Alışveriş merkezinde kolundaki çantası aniden alev alan D.B. ile yanındaki S.A. gözaltına alındı. Şüpheliler PKK terör örgütü ile bağlantılı olduklarını ve bu çantayı alışveriş merkezindeki bir mağazaya bırakacaklarını itiraf etti.

KAYNAK: DHA
Terör örgütü İstanbul'da bir AVM'yi kana bulayacaktı

Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde dolaşan D.B.'nin kolunda taşıdığı çanta bir anda alev almaya başladı. Çantası birdenbire yanan şüpheli ihbar üzerine yanındaki S.A. ile gözaltına aldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulanan şüpheliler, ifadelerinde PKK terör örgütü mensuplarından RODEM kod adlı S.D.'nin kendilerine yüzü maskeli örgüt mensuplarının videolarını izlettiğini, S.D.'nin yurtdışından gönderilen paralarla patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerden aldırdığını itiraf etti.

bayrampasada-avmye-patlayici-birakmak-isteyen-supheli-cantasi-alev-alinca-yakalandi-hedeflerinde-ormanlar-da-vardi-4217-dhaphoto3.jpgS.D.'nin yine örgüt mensubu Y.E. ile patlayıcı düzeneği hazırlayıp kendilerine verdiğini, daha sonra bu düzeneğin olduğu çantayı söz konusu alışveriş merkezindeki mağazalardan birine bırakmak için AVM'ye geldiklerini ancak çantanın henüz bilmedikleri bir nedenle yandığını anlattı.

ORMANDA DÜZENEKLER BULUNDU

Şüphelilerin aynı zamanda polise Sultangazi'deki Kent Ormanı'nda da yangın çıkarmak üzere düzenek yerleştirdiklerini itiraf etmesi üzerine ormanda arama yapıldı.

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Yapılan aramalarda 3 adet düzenek bulunarak imha edildi. Düzeneklerin ısıya duyarlı olduğu ve güneşle birlikte belli bir sıcaklığa ulaşınca ufak bir patlamaya neden olarak yangın çıkardığı tespit edildi.

7 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Ekipler yine şüphelilerin itirafları üzerine Bahçelievler'de şüphelilerle ve irtibatlı oldukları kişilerin kaldıkları hücre evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda S.D., Y.E., M.Y., M.E.Y., Ç.K. ve Ö.G. isimli 7 kişi daha yakalandı.

Hücre evinde yapılan aramalarda bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen 3 kilo 250 gram piroteknik patlayıcı madde, 600 gram başlatıcı olarak kullanılabilecek kibrit başı eczası, 2 kilo 600 gram başlatıcı olarak kullanılabilecek sıvı kimyasal madde, 200 gram nevi belirsiz kristal madde, 1 kilo 200 g yanma etkisini arttırıcı jel yakıt, 36 adet anahtar sistemi olarak kullanılabilecek plastik parçalar, 180 adet zaman ayarlı anahtar sistemi olarak kullanılabilecek jel kapsül, 2 adet düzenek yapımında kullanılabilecek hızlı yapıştırıcı, 18 adet dış kap olarak kullanılabilecek boş sigara paketleri, cips kutuları ve küçük kaplar, 5 adet düzenekte kapsül içerisine asit doldurmak için kullanılabilecek enjektörler ele geçirildi.

bayrampasada-avmye-patlayici-birakmak-isteyen-supheli-cantasi-alev-alinca-yakalandi-hedeflerinde-ormanlar-da-vardi-4217-dhaphoto7.jpg11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalarını devam ettiren ekipler, bu kişilerle beraber hareket ettikleri anlaşılan M.Y. ve Y.E. ile birlikte para transferi konusunda yardımcı olduğu tespit edilen ve terörün finansmanı suçundan kaydı olan M.İ.Y isimli 3 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınan 11 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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