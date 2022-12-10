﻿PKK propagandası yapan şahıs yakalandı

İHA'da yer alan haberde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan aranan E.G (50) isimli şahıs Efeler ilçesinde yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.