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PKK propagandası yapan şahıs yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan aranan şahıs Aydın il Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 13:53
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PKK propagandası yapan şahıs yakalandı

PKK propagandası yapan şahıs yakalandı
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İHA'da yer alan haberde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan aranan E.G (50) isimli şahıs Efeler ilçesinde yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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