﻿PKK propagandası yapan şahıs yakalandı

İHA'da yer alan haberde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan aranan E.G (50) isimli şahıs Efeler ilçesinde yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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