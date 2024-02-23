PKK’nın sözde sorumlusu Avrupa’ya kaçamadan yakalandı

MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı’nın sınır ötesindeki gerçekleştirdiği ortak operasyon sonucunda terörist Murat Kızıl’ın saklandığı yer belirlendi. Dakika dakika takip edilen terörist, Avrupa’ya kaçmaya çalışırken MİT tarafından yakalandı.
Türkiye’ye getirilen Murat Kızıl, adli makamlara teslim edildi.
MAZLUM MARDİN KOD ADLI MURAT KIZIL KİMDİR?
Murat Kızıl, 2015 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal kadrolarına katıldı. Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu olarak faaliyet gösteren terörist, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranıyordu.