PKK'ya eş zamanlı operasyon

Kaynak: İHA
PKK'ya eş zamanlı operasyon

Bölücü terör örgütü PKK'ya Bilecik merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bölücü terör örgütlerine yönelik düzenlenen Bilecik merkezli eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

PKK/KCK’ya yönelik yurt içi ve yurt dışı operasyonlar devam ediyor. Emniyet güçleri tarafından Bilecik merkezli olmak üzere Malatya ve Tekirdağ’da operasyon düzenlendi. PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen operasyonlar sonucunda 1 şüpheli Malatya’da, 1 şüpheli ise Tekirdağ’da yakalandı. Yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlar tarafından verilen karar ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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