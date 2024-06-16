Suriyeli şahıs önce dehşet saçtı sonra kendini öldürdü: 6 ölü, 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Suriyeli şahıs önce dehşet saçtı sonra kendini öldürdü: 6 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te bilinmeyen bir sebeple cinnet geçiren Suriyeli bir şahıs, 5 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladıktan sonra kendini öldürdü.

Olaylar, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Üçoklar, Barak ve Vatan mahallelerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mustafa H. isimli Suriye uyruklu şahıs, bilinmeyen bir nedenle cinnet getirdi.

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Cinnet getiren Mustafa H., ilk önce berberde bir şahsı, sonra bir evde de 4 şahsı silahla ateş ederek öldürdü. Evdeki saldırıda 2 kişi de yaralandı. Katil zanlısı şahıs, daha sonra olay yerlerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü katil zanlısı, farklı bir noktada ise kendi kafasına sıkarak yaşamına son verdi.

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CENAZELER KİMLİK TESPİTİ İÇİN ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI
Yaşanan olaylardan etkilenen yaralılar, acil tıbbi müdahale için bölgedeki hastanelere sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden ve yabancı vatandaş oldukları belirlenen kişilerin cenazeleri, kimliklerinin kesin olarak belirlenmesi amacıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna nakledildi. Güvenlik güçleri, olayın yaşandığı bölgelerde geniş çaplı güvenlik tedbirleri alarak, halkın güvenliğini sağlamaya çalışıyor ve soruşturma sürdürülüyor.

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