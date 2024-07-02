Plaj karıştı. Dakikalarca birbirlerini bıçakladılar

Sahildeki diğer vatandaşların masa ve sandalye ile ayırmaya çalıştığı kavgada iki kişi de yaralandı.

Olay, Marina Plajı’nda saat 19.00 sularında gerçekleşti. Aktarılan Edinilen bilgiye göre, İbrahim G. ile plajda bulunan Ercan T. ve ailesi arasında söylenenlere göre laf atma yüzünden tartışma çıktı.

AYNI BIÇAKLA BİRLİRLERİNİ YARALADILAR

Kavgada eline bir bıçak geçiren Ercan T., İbrahim G.’yi bıçakla yaraladı. Bir süre sonra bıçağı kapan İbrahim G. aynı bıçakla bu sefer Ercan T.'yi defalarca bıçakladı.

Yapılan ihbarla sahile çok sayıda polis yönlendirildi.

MASA VE SANDALYE İLE AYIRMAYA ÇALIŞTILAR

Çevredeki diğer vatandaşlar ise kavgayı ayırmak için masa ve sandalyeleri kullandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri ise yaralıları ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Birbirlerini bıçaklayan iki adamında hayati tehlikesinin olduğu açıklandı.