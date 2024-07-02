Plaj karıştı. Dakikalarca birbirlerini bıçakladılar

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Plaj karıştı. Dakikalarca birbirlerini bıçakladılar

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde laf atma tartışması yüzünden çıkan kavgada 2 kişi dakikalarca birbirlerini bıçakladı.

Sahildeki diğer vatandaşların masa ve sandalye ile ayırmaya çalıştığı kavgada iki kişi de yaralandı.

Olay, Marina Plajı’nda saat 19.00 sularında gerçekleşti. Aktarılan Edinilen bilgiye göre, İbrahim G. ile plajda bulunan Ercan T. ve ailesi arasında söylenenlere göre laf atma yüzünden tartışma çıktı.

bicakliya.webp

AYNI BIÇAKLA BİRLİRLERİNİ YARALADILAR

Kavgada eline bir bıçak geçiren Ercan T., İbrahim G.’yi bıçakla yaraladı. Bir süre sonra bıçağı kapan İbrahim G. aynı bıçakla bu sefer Ercan T.'yi defalarca bıçakladı.

Yapılan ihbarla sahile çok sayıda polis yönlendirildi.

MASA VE SANDALYE İLE AYIRMAYA ÇALIŞTILAR

Çevredeki diğer vatandaşlar ise kavgayı ayırmak için masa ve sandalyeleri kullandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri ise yaralıları ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Birbirlerini bıçaklayan iki adamında hayati tehlikesinin olduğu açıklandı.

İlgili Haberler
Küçük kızlarının ilk adımlarına sevinirken kendilerini kaybettiler
Küçük kızlarının ilk adımlarına sevinirken kendilerini kaybettiler
Alkol alıp sokakta sızdı. Öldü sandılar
Alkol alıp sokakta sızdı. Öldü sandılar
Kundaklayıp kaçtılar kameralardan kaçamadılar
Kundaklayıp kaçtılar kameralardan kaçamadılar
Yapay zeka ile Van Gogh'un eseri canlandırıldı
Yapay zeka ile Van Gogh'un eseri canlandırıldı
Silahla ateş edip "Her yerde patlatıyoruz" dediler serbest kaldılar
Silahla ateş edip "Her yerde patlatıyoruz" dediler serbest kaldılar
Son Haberler
Bir öğretmen canlı yayında iç çamaşırını gösterdi Dünya
Bir öğretmen canlı yayında iç çamaşırını gösterdi
Yine düğün konvoyu yine trafik! Video
Yine düğün konvoyu yine trafik!
Amerikalı kadın 10 bin dolarlık check-up'ı Türkiye'de 2 bin dolara yaptırdı Video
Amerikalı kadın 10 bin dolarlık check-up'ı Türkiye'de 2 bin dolara yaptırdı
Nijerya'da kolera salgınında ölü sayısı 63'e yükseldi Dünya
Nijerya'da kolera salgınında ölü sayısı 63'e yükseldi
Ah be çocuklar 2-0'ken bu yapılır mı Spor
Ah be çocuklar 2-0'ken bu yapılır mı
Küçük kızlarının ilk adımlarına sevinirken kendilerini kaybettiler Yaşam
Küçük kızlarının ilk adımlarına sevinirken kendilerini kaybettiler