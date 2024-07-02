2. MTV taksit ödemesi ne zaman?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
2. MTV taksit ödemesi ne zaman?

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), %58,46'lık yeniden değerleme oranına göre belirlendi. Yeni tarifeye göre MTV'de ödenecek minimum tutar 347 TL, maksimum tutar ise 133.572 TL olarak açıklandı. Peki, MTV'de 2. taksit ödemeler ne zaman?

Türkiye'de motorlu taşıt sahiplerinin gündeminde, 2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemesi yer alıyor. Her yıl ocak ayında, taşıtların kayıtlı olduğu vergi dairesi tarafından belirlenen MTV, yıllık bazda hesaplanmakta ve iki eşit taksitte, ocak ve temmuz aylarında ödenmektedir. Bu yılki MTV ödemeleri ile ilgili güncel bilgiler, taşıt sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

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MTV 2. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödeme süreci resmen başladı. Vatandaşlar, bu yılki MTV'nin ikinci dilimini ödeme tarihi 31 Temmuz'a kadar sürecek. Ödeme işlemleri, belirlenen son tarihe kadar gerçekleştirilebilecek.

MTV BORCU NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri, vatandaşlar tarafından Dijital Vergi Dairesi'nin web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ödemeler, günün 02.00 ile 23.45 saatleri arasında, anlaşmalı bankaların kartları, havale ve EFT yöntemleri, yurt dışı banka kartları ve vergi dairelerinin yanı sıra PTT şubeleri aracılığıyla yapılabilmektedir.

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