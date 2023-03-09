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Plajda yürürken Baker'i öldürülen motosikletli zanlı tutuklandı

 Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Mustafa Baker'i (44) arkadaşıyla birlikte plajda yürüdüğü esnada motosikletiyle gelip tabancayla vurarak öldüren Rasim Kara, tutuklandı. Kara'nın ilk ifadesinde, olay öncesinde tartıştıkları ve cinayeti bu sebepten işlediği öğrenildi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 20:26
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Plajda yürürken Baker'i öldürülen motosikletli zanlı tutuklandı

Plajda yürürken Baker'i öldürülen motosikletli zanlı tutuklandı
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(DHA) - Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kadınlar Denizi Plajı’nda meydana geldi. Bir işletmede barmen olarak çalışan Mustafa Baker ile arkadaşı A.V., plajda yürüdükleri sırada, Rasim Kara isimli şüpheli motosikletten tabanca ile ateş etti. Şüphelinin açtığı ateş sonucu Baker başından ve vücudunun farklı yerlerinden vurulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olan Baker, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mustafa Baker, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan yara almadan kurtulan A.V. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Cinayet şüphelisi Rasim Kara'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Baker'i öldüren ve olay yerinden motosikletiyle kaçan Rasim Kara'yı yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırıdan sonra Kara'nın kullandığı motosiklet Değirmendere Mahallesi'ndeki evinin önünde bulundu. Kara, olayı gerçekleştirdiği tabanca ile birlikte saat: 01:15 sıralarında yakalandı. Kara'nın evinde yapılan aramada olayda kullanılan, 2 kurusıkıdan bozma tabanca ile bu silahlara ait toplam 36 adet fişek ele geçirildi.

BAKER'İ, KÜFÜRLÜ TARTIŞMA NEDENİYLE ÖLDÜRDÜ

Gözaltına alınan Kara'nın emniyetteki ilk ifadesinde, Mustafa Baker'le sahilde tartıştıklarını ve küfürleştikten sonra silahını alıp olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Kara, emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Kuşadası Adliyesi'ne sevk edildi. Kara, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi.

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