Plan ve Bütçe Komisyonu'nda emekli maaşına zam maddesi kabul edildi

(ANKA) TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda emekli maaşlarının yüzde 25 artırılmasına ilişkin madde kabul edildi.

Ancak artış Ocak 2023 öncesi bağlanan aylıkları kapsadığı için EYT kapsamında emekli olanlar bu artıştan yararlanamayacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AKP’nin memurların maaş artışları ile bazı vergileri artıran ve ek vergiler öngören ‘6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler in Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişikli Yapılması Hakkında Kanun teklifinin görüşmeleri sürerken, AKP, emekli maaşlarının yüzde 25 artırılması için önerge verdi.

Kanun teklifine yeni bir madde olarak eklenen önerge, komisyonda kabul edildi.

Buna göre; memur, SGK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarında yılın ikinci yarısı için yüzde 25 artış yapılacak.

Ancak, önergeyle getirilen yüzde 25’lik maaş zammından 2023 Ocak ayı öncesi emekli olanların yararlanması öngörüldüğü için EYT kapsamında emekli olanlar zamdan yararlanamayacak.