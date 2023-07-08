Plan ve Bütçe Komisyonu'nda emekli maaşına zam maddesi kabul edildi

Memur maaşlarına yapılacak zam oranının belirlenmesinin ardından memur, SGK ve Bağkur emeklilerinin de zam oranı belli oldu.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda emekli maaşına zam maddesi kabul edildi

(ANKA) TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda emekli maaşlarının yüzde 25 artırılmasına ilişkin madde kabul edildi.

Ancak artış Ocak 2023 öncesi bağlanan aylıkları kapsadığı için EYT kapsamında emekli olanlar bu artıştan yararlanamayacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AKP’nin memurların maaş artışları ile bazı vergileri artıran ve ek vergiler öngören ‘6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler in Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişikli Yapılması Hakkında Kanun teklifinin görüşmeleri sürerken, AKP, emekli maaşlarının yüzde 25 artırılması için önerge verdi.

Kanun teklifine yeni bir madde olarak eklenen önerge, komisyonda kabul edildi.

Buna göre; memur, SGK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarında yılın ikinci yarısı için yüzde 25 artış yapılacak.

Ancak, önergeyle getirilen yüzde 25’lik maaş zammından 2023 Ocak ayı öncesi emekli olanların yararlanması öngörüldüğü için EYT kapsamında emekli olanlar zamdan yararlanamayacak.

Öne Çıkanlar
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
Son Haberler
Oyun konsoluna eli sıkışan çocuğun parmağı koptu Yaşam
Oyun konsoluna eli sıkışan çocuğun parmağı koptu
Kazaya karışan araçlar alev topuna döndü Yaşam
Kazaya karışan araçlar alev topuna döndü
Kontrolünü kaybettiği araçtan atladı Yaşam
Kontrolünü kaybettiği araçtan atladı
Direksiyon hakimiyetini kaybedince tabelaya çarptı Yaşam
Direksiyon hakimiyetini kaybedince tabelaya çarptı
Zelenskiy ile görüşen Erdoğan'dan kritik mesajlar Siyaset
Zelenskiy ile görüşen Erdoğan'dan kritik mesajlar
Erdoğan ile Zelenskiy’den 2,5 saatlik görüşme Siyaset
Erdoğan ile Zelenskiy’den 2,5 saatlik görüşme