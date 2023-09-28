Plastik fabrikasındaki yangında facianın eşiğinden dönüldü

Bursa’da mahalle arasındaki plastik fabrikasının kazan kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yerinde müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Plastik fabrikasındaki yangında facianın eşiğinden dönüldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi’nde sokak içerisinde bulunan plastik fabrikasının kazan dairesi kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden personeller durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kontrol altına aldı. Fabrikanın mahalle arasında olmasından dolayı endişe duyan mahalle sakinleri alevleri görünce kendilerini sokağa attı. Fabrikanın kazan dairesi kullanılamaz hâle gelirken, işçiler ise çalışmaya devam etti.
Yangının çıkış sebebi araştırılırken, polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

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