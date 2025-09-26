‘Platonik’ dijitale zirveden giriş yaptı

Dijital platformlarda 15-21 Eylül haftasında en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’de geçtiğimiz hafta televizyon kategorisinde Gupse Özay, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel’in başrolünde olduğu ‘Platonik: Mavi Dolunay Otel’ dizisi, ilk haftasında liderlik koltuğuna oturdu. Film kategorisinde, ‘Hep Yek’ serisinin yıldızları Gökhan Yıkılkan ve İnan Ulaş Torun’u yeniden buluşturan ‘Ayakçı’ zirvedeki yerini korudu. Prime Video’da geçtiğimiz hafta televizyon kategorisinde ‘Eşref Rüya’, ikinci sezonunun başlamasıyla birlikte liderlik koltuğunu yeniden devraldı. Film kategorisinde, ‘Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi’ üçüncü haftasında da zirvedeki yerini korudu.

Disney Plus’ta geçtiğimiz hafta televizyon kategorisinde ‘Kıskanmak’, televizyondaki ilk yayınıyla birlikte liderlik koltuğunu devraldı. Film kategorisinde ise National Geographic yapımı belgesel ‘Amazon’un Mucize Çocukları’ zirveye oturdu.

Esra Dermancıoğlu’ndan yeni oyun

Sanat dünyasının güçlü ve özgün isimlerinden Esra Dermancıoğlu, hem yazıp yönettiği hem de başrolünü Deniz Karaoğlu ile paylaştığı yeni oyunu ‘İyi Değilim, Ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim’ ile 30 Ekim’de Zorlu PSM’de seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yapımını Satsuma’nın üstlendiği oyun, izleyicilerde şimdiden büyük bir merak uyandırdı. Dram ve kara komedi türlerini harmanlayan oyun; arzu, utanç, dijital çağın tüketim ilişkileri ve ebeveyn mirasının gölgesinde şekillenen bir aşk hikâyesini sahneye taşıyor.

Projeksiyon, ses tasarımı ve sahne metaforlarıyla zenginleşen oyun, seyirciyi bir kadının kendi bedenine ve geçmişine açtığı savaşın tam ortasına davet ediyor.

Cem Adrian’dan ‘Hayat’ sürprizi

Cem Adrian, yeni şarkısı ‘Hayat’ı Adrianopolis ve Sony Music Türkiye işbirliğinde yayınladı.

Sözleri ve müziği Cem Adrian’a ait şarkının düzenlemesini Cem Adrian, Oben Akın ile birlikte yapmış. Şarkı, etkileyici sözleri ve Cem Adrian’ın güçlü yorumuyla dinleyenin yüreğine dokunacak.

Aynı zamanda özel bir video içeriğine de sahip şarkının video gelirleri, Umuttan Çocuklar Derneği’ne bağışlanacak.