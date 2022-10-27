27 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • PlayStation Plus'ın Kasım'da vereceği bedava oyunlar listesi

PlayStation Plus'ın Kasım'da vereceği bedava oyunlar listesi

Aylık ücretsiz PlayStation Plus oyunlarının Kasım ayına ait oyunları belli oldu. İşte o oyunların listesi...

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 12:57
Takip Et

PlayStation Plus'ın kasım ayında vereceği ücretsiz oyunlar

PlayStation Plus'ın Kasım'da vereceği bedava oyunlar listesi
+
Aa
-

Oyunseverleri sevindiren bir haber de PlayStation Plus'tan geldi. Kasım ayına ait ücretsiz oyunları duyuran şirket, abonelik hizmetinin PS Plus Essential katmanı için oyuncuları üç oyuna yönlendirdi.

Her ay ücretsiz oyunlar sunan PlayStation Plus (Sony) önümüzdeki ay için de bir "ücretsiz oyun listesi" yayınladı. 

İŞTE O LİSTE:

- Heavenly Bodies (PS4/PS5)

- LEGO Harry Potter Collection (PS4)

- Nioh 2 (PS4/PS5)

Heavenly Bodies: PS5 ve PS4 sürümlerinde de oynanabilen oyun, fizik tabanlı. Bulmacaları çözüp sıfır yerçekimi ortamını keşfederek heyecan dolu bölümlerde zaman geçirilebilir.

LEGO Harry Potter Collection: Oyun 2016'da piyasaya sürüldüğü için çok yeni olduğu söylenemez. Ancak yıllardır oyuncuların ilgisini gördü ve popülerlik yakalamaya da başardı. Eğer kullanıcı daha önce Lego Star Wars: The Skywalker Saga oynadıysa, bu oyuna da göz atmalı.

Nioh 2: Ninja Gaiden'ın keskin kılıç oyununu Dark Souls'un mekaniğiyle birleştiren Team Ninja'nın yokai öldürme aksiyon oyunu.  Nioh 2, hem PS5 hem de PS4 için ücretsiz olarak sunulacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
1
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
2
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
3
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
4
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
5
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
6
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
7
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
﻿Kendilerini jandarma yarbay olarak tanıttılar 2 milyon 300 bin lira çarptılar
﻿Kendilerini jandarma yarbay olarak tanıttılar 2 milyon 300 bin lira çarptılar
﻿Kendilerini jandarma yarbay olarak tanıttılar 2 milyon 300 bin lira çarptılar
﻿Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tohum satın alacak
﻿Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tohum satın alacak
﻿Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tohum satın alacak
﻿PlayStation Plus'ın Kasım'da vereceği bedava oyunlar listesi
﻿PlayStation Plus'ın Kasım'da vereceği bedava oyunlar listesi
﻿PlayStation Plus'ın Kasım'da vereceği bedava oyunlar listesi
﻿Türkiye’de sadece 3 kişide var; biri Batuhan Bebek
﻿Türkiye’de sadece 3 kişide var; biri Batuhan Bebek
﻿Türkiye’de sadece 3 kişide var; biri Batuhan Bebek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.