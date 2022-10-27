﻿PlayStation Plus'ın Kasım'da vereceği bedava oyunlar listesi

Oyunseverleri sevindiren bir haber de PlayStation Plus'tan geldi. Kasım ayına ait ücretsiz oyunları duyuran şirket, abonelik hizmetinin PS Plus Essential katmanı için oyuncuları üç oyuna yönlendirdi.

Her ay ücretsiz oyunlar sunan PlayStation Plus (Sony) önümüzdeki ay için de bir "ücretsiz oyun listesi" yayınladı.

İŞTE O LİSTE:

- Heavenly Bodies (PS4/PS5)

- LEGO Harry Potter Collection (PS4)

- Nioh 2 (PS4/PS5)

Heavenly Bodies: PS5 ve PS4 sürümlerinde de oynanabilen oyun, fizik tabanlı. Bulmacaları çözüp sıfır yerçekimi ortamını keşfederek heyecan dolu bölümlerde zaman geçirilebilir.

LEGO Harry Potter Collection: Oyun 2016'da piyasaya sürüldüğü için çok yeni olduğu söylenemez. Ancak yıllardır oyuncuların ilgisini gördü ve popülerlik yakalamaya da başardı. Eğer kullanıcı daha önce Lego Star Wars: The Skywalker Saga oynadıysa, bu oyuna da göz atmalı.

Nioh 2: Ninja Gaiden'ın keskin kılıç oyununu Dark Souls'un mekaniğiyle birleştiren Team Ninja'nın yokai öldürme aksiyon oyunu. Nioh 2, hem PS5 hem de PS4 için ücretsiz olarak sunulacak.