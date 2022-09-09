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  • Polis ağzında kürdan olan genci aradı. 'Rutin denetim' denince tepki topladı

Polis ağzında kürdan olan genci aradı. 'Rutin denetim' denince tepki topladı

İstanbul’da bir polis memuru, ağzında kürdan bulunan kişiyi "Kimliğini göster, rutin denetim" diyerek üzerini aradı. Etraftakiler "Sorun ne memur bey gergin misiniz?" deyince polis ise "Rutin uygulama" dedi. Polisin bu şekilde davranışı büyük tepki topladı. 

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 10:00
Son Güncelleme: 9 Eylül 2022 Cuma - 10:31
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Polis ağzında kürdan bulunan kişiyi 'rutin denetim' diyerek aradı. Tepki topladı

Polis ağzında kürdan olan genci aradı. 'Rutin denetim' denince tepki topladı
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İstanbul’da bir kişi, polis tarafından ağzındaki kürdan bahane edilerek arandı. 

Polis memuru, rutin denetim yaptığını söyleyerek bir kişinin üzerini elle aradı.

Üzeri aranan kişinin ağzındaki kürdanı bahane ettiği duyulan polisin, videosu sosyal medyada büyük tepki topladı. Videoya yorum üzerine yorum yağdı.

İstanbul’da olduğu düşünülen bir caddede polis memurunun, vatandaşın ağzındaki kürdanı bahane ederek üzerini aradığı iddia edildi. Polis, rutin bir arama yaptığını iddia ederken vatandaşın ağzındaki kürdanı hızlıca alıp yere attı.

Polis, kamera kaydının alındığını fark edince hal ve tavırlarını değiştirdi.

Olay yerindeki vatandaşlar polise tepki gösterdi.

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E
9.09.2022 11:40
Afganlari Suriyelilere kimlik sorma gel bize sor  
 
Ferit
9.09.2022 11:37
Polis kendi kişisel sorunlarını sokaktaki halka yansıtıyor. Bunlara dur denilmezse çok vatandaşın canı yanar.  
 
Objektif
9.09.2022 11:36
Hukuk devletinden polis parti devletine geçtik sonumuz hiç iyi değil seçimlerden sonra kazanırlarsa asıl o zaman görün ağzımızı açamayız  
 
TÜM YORUMLAR (18)
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