Polis ağzında kürdan olan genci aradı. 'Rutin denetim' denince tepki topladı

İstanbul’da bir kişi, polis tarafından ağzındaki kürdan bahane edilerek arandı.

Polis memuru, rutin denetim yaptığını söyleyerek bir kişinin üzerini elle aradı.

Üzeri aranan kişinin ağzındaki kürdanı bahane ettiği duyulan polisin, videosu sosyal medyada büyük tepki topladı. Videoya yorum üzerine yorum yağdı.

İstanbul’da olduğu düşünülen bir caddede polis memurunun, vatandaşın ağzındaki kürdanı bahane ederek üzerini aradığı iddia edildi. Polis, rutin bir arama yaptığını iddia ederken vatandaşın ağzındaki kürdanı hızlıca alıp yere attı.

Polis, kamera kaydının alındığını fark edince hal ve tavırlarını değiştirdi.

Olay yerindeki vatandaşlar polise tepki gösterdi.