Polis aracı ile otomobil çarpıştı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis aracı ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1’i polis 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Polis aracı ile otomobil çarpıştı

Kaza, Ömerağa Mahallesi İstanbul - İzmit Yanyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.C. isimli polis memuru idaresindeki 41 A 8654 plakalı ekip aracı ile Alemdar Caddesinden yan yola çıkan N.P. hakimiyetindeki DV-11-NP Fransa plakalı BMW marka otomobil çarpıştı.

aw002295-01.jpg

Çarpmanın şiddetiyle polis memuru Y.C. ve otomobilde bulunan İ.D. isimli yolcu yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

aw002295-05.jpg

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı ardından Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.

aw002295-06.jpg

Öte yandan kaza sebebiyle İstanbul - İzmit Yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Kazalı araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

İlgili Haberler
Kendini eve kilitleyip elinde bıçakla polise direndi
Propolis nedir? Propolis faydaları nelerdir?
Propolis nedir? Propolis faydaları nelerdir?
Gaziosmanpaşa’da polisten kaçan sürücü kaza yaptı
Gaziosmanpaşa’da polisten kaçan sürücü kaza yaptı
Kocaeli’de silahlı çatışma. 1 polis yaralı
Öne Çıkanlar
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Son Haberler
Bahçede başlayan yangın iş yerine ve arabaya sıçradı Yaşam
Bahçede başlayan yangın iş yerine ve arabaya sıçradı
Antalyaspor Fernando'nun yeni takımını açıkladı Spor
Antalyaspor Fernando'nun yeni takımını açıkladı
Komşular arasında gürültü kavgasında silahlar ateşlendi Yaşam
Komşular arasında gürültü kavgasında silahlar ateşlendi
Seçim yatırımı 'bedava gaz' sanayiyi vurdu Ekonomi
Seçim yatırımı 'bedava gaz' sanayiyi vurdu
Uraz Kaygılaroğlu sahneye kadın kılığında çıktı Magazin
Uraz Kaygılaroğlu sahneye kadın kılığında çıktı
Pendik'te alkollü sürücü evin duvarına çarptı Yaşam
Pendik'te alkollü sürücü evin duvarına çarptı