Polis dakikalar sonra yakalanıp imparatorluk marşı dinletti. Kadıköy'de polise yumruk attılar

İHA'nın haberine göre, Moda sahibinde 4 kişilik grup, yüksek sesle müzik açıp halay çekmeye başlayınca çevredeki kişiler rahatsız oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, uyardıkları ve kimlik kontrolü yapmak istedikleri bir grubun önce sözlü ardından da fiziki saldırısına uğradı.

Polisler havaya üç el uyarı ateşi açtı. Polis memuru M.K.'nın saldırıda sağ el tarak kemiği kırıldı. Polisleri tahrik eden, onlara saldıran ve "Bizi gözaltına alamazsınız" diye bağırarak çevrede bulunan insanları da galeyana getirmeye çabalayan ve polislere saldıran şehir magandaları kaçmaya çalıştı.

Yaşanan kısa süreli kovalamacada polislere saldıran Seyithan G. (19), Barış G. (25), Cahit K. (24) ve İdris A. (22) isimli dört kişi, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği Polisleri tarafından "Görevli Memura Mukavemet" suçundan ötürü yakalanarak gözaltına alındı.

Yere yatırılan gençlere polis ekipleri Mehter Marşı dinletti. Magandalar gözaltına alındıktan sonra polis aracından da kaçmaya çalıştı. Seyithan G.'nin "Bölücü Terör Örgütü PKK Propagandası Yapmak"tan suçundan, Cahit K.'nın ise "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan kaydının olduğu ifade edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.