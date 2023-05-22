Polis dakikalar sonra yakalanıp imparatorluk marşı dinletti. Kadıköy'de polise yumruk attılar

Kadıköy'de yüksek sesle müzik dinleyip halay geçen 4 kişilik grup, kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere saldırdı. Gözaltına aldığı gençlere polis Mehter Marşı dinletti.

Polis dakikalar sonra yakalanıp imparatorluk marşı dinletti. Kadıköy'de polise yumruk attılar

İHA'nın haberine göre, Moda sahibinde 4 kişilik grup, yüksek sesle müzik açıp halay çekmeye başlayınca çevredeki kişiler rahatsız oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, uyardıkları ve kimlik kontrolü yapmak istedikleri bir grubun önce sözlü ardından da fiziki saldırısına uğradı.

Polisler havaya üç el uyarı ateşi açtı. Polis memuru M.K.'nın saldırıda sağ el tarak kemiği kırıldı. Polisleri tahrik eden, onlara saldıran ve "Bizi gözaltına alamazsınız" diye bağırarak çevrede bulunan insanları da galeyana getirmeye çabalayan ve polislere saldıran şehir magandaları kaçmaya çalıştı.

Yaşanan kısa süreli kovalamacada polislere saldıran Seyithan G. (19), Barış G. (25), Cahit K. (24) ve İdris A. (22) isimli dört kişi, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği Polisleri tarafından "Görevli Memura Mukavemet" suçundan ötürü yakalanarak gözaltına alındı.

Yere yatırılan gençlere polis ekipleri Mehter Marşı dinletti. Magandalar gözaltına alındıktan sonra polis aracından da kaçmaya çalıştı. Seyithan G.'nin "Bölücü Terör Örgütü PKK Propagandası Yapmak"tan suçundan, Cahit K.'nın ise "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan kaydının olduğu ifade edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

3-001.jpg

2-001.jpg

1.jpg

4-001.jpg

6.jpg

mehter-marsi.jpg

Öne Çıkanlar
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Son Haberler
NBA yıldızı basketbolu bıraktı Spor
NBA yıldızı basketbolu bıraktı
Atakum'da robotik yarışması düzenlendi Teknoloji - Otomotiv
Atakum'da robotik yarışması düzenlendi
Kuzey Avrupa ülkeleri güvenlik durumunu ele aldı Dünya
Kuzey Avrupa ülkeleri güvenlik durumunu ele aldı
Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'den şaşırtan hamle. Eski eşler yeniden bir arada Magazin
Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten'den şaşırtan hamle. Eski eşler yeniden bir arada
Yeniçağ Sinan Oğan'ın kime destek vereceğini saatler önce açıkladı. Övünmek gibi olmasın haber Yeniçağ'dan öğrenilir Siyaset
Yeniçağ Sinan Oğan'ın kime destek vereceğini saatler önce açıkladı. Övünmek gibi olmasın haber Yeniçağ'dan öğrenilir
Kılıçdaroğlu’ndan flaş Sinan Oğan açıklaması Siyaset
Kılıçdaroğlu’ndan flaş Sinan Oğan açıklaması
UEFA Avrupa Ligi finalinin hakemi belli oldu Spor
UEFA Avrupa Ligi finalinin hakemi belli oldu